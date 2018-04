Mike Pompeo muss sich erstmals Fragen im Senat stellen. Er verteidigt dabei Trump, zur Kontroverse um Ermittler Mueller hält er sich bedeckt.

Der designierte US-Außenminister Mike Pompeo hat für den Fall seiner Bestätigung für den Posten einen Neuanfang im außenpolitischen Kurs seines Landes versprochen. Er wolle Änderungen am Atomabkommen mit dem Iran voranbringen und gegenüber Russland einen schärferen Kurs fahren als bisher, sagte Pompeo am Donnerstag bei seiner Anhörung vor dem außenpolitischen Ausschuss im Senat in Washington.

Vorwürfe, US-Präsident Donald Trump sei zu nachsichtig gegenüber dem russischen Staatschef Wladimir Putin, wies der bisherige CIA-Chef Pompeo zurück. Eine ganze Reihe von Strafmaßnahmen unter Trump mache deutlich, dass dieser die Bedrohung aus Russland ernst nehme.

Die USA müssten bei jeder Konfrontation mit Russland gegensteuern und das betreffe auch die Wirtschaft und die Cybersicherheit, sagte Pompeo. Er deutete dabei auch ...

