shareribs.com - In Zeiten der Präsidentschaft Donald Trumps gibt es offenbar eine Tendenz von Leuten aus dem Showgeschäft, politische Ämter übernehmen zu wollen. In New York plant nun Cynthia Nixon Gouverneur Cuomo abzulösen. Die Legalisierung von Cannabis steht dabei im Vordergrund.

