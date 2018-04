Spanien will demnächst Kriegsschiffe an Saudi-Arabien liefern. Der umstrittene Deal könnte in den nächsten Wochen unter Dach und Fach sein.

Spanien will die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien verstärken und plant trotz heftiger Kritik die Lieferung von fünf Korvetten des Unternehmens Navantia an den Golfstaat. Der mögliche Großauftrag sollte am Donnerstagabend eines der zentralen Themen bei einem Treffen zwischen dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy und dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Madrid ...

Den vollständigen Artikel lesen ...