FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Donnerstagabend von einem eher unspektakulären Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schuss gesprochen. Volkswagen wurden - bei allerdings geringen Umsätzen - 1,0 Prozent fester gestellt. Der Automobilkonzern hatte am Abend den erwarteten Wechsel an der Spitze und diverse Änderungen in der Konzernstruktur bekannt gegeben. Herbert Diess wurde zum Nachfolger von Matthias Müller als CEO ernannt. "Anleger dürften sich aber eher für den vorbereiteten Börsengang der Nutzfahrzeugsparte interessiert haben", so der Marktteilnehmer. Denn Volkswagen ebnete den Weg für einen möglichen Börsengang des Lkw-Geschäfts, indem Volkswagen Truck & Bus für den Kapitalmarkt fit gemacht werden soll.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.428 12.415 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2018 16:41 ET (20:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.