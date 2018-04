Die Kapazität der Anlage wird sich nahezu verdoppeln, Funktionalität von modernster Technologie integrieren und den größten Durchsatz aller vergleichbaren Standorte weltweit erzielen

Lineage Logistics, LLC (Lineage), der weltweit innovativste und zuverlässigste Anbieter für temperaturkontrollierte Lieferkettenlösungen, legte den Grundstein für seine erhebliche Anlagenerweiterung in seiner Lager- und Vertriebsanlage im Dallas-Fort Worth Logistikmarkt in Sunnyvale, Texas. Basierend auf der Leistungsfähigkeit von einigen der weltweit modernsten Automatisierungs- und Robotik-Lagertechnologien will Lineage die Palettenkapazität seiner Anlage nahezu verdoppeln und dabei weniger als ein Drittel der aktuellen Grundfläche in Anspruch nehmen. Dieses Projekt hilft dabei, die Stellung von Lineage als innovativstem und größtem Anbieter automatisierter Lösungen für die temperaturkontrollierte Lagerverwaltungsindustrie zu festigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180412006450/de/

Lineage's expansion in Sunnyvale, Texas cements the organization as the largest, most innovative automated solution provider in the temperature-controlled warehousing industry. (Photo: Business Wire)

"Wir bei Lineage wollen die temperaturkontrollierte Lieferkette mithilfe von neuen Technologien, angewandten Wissenschaften und innovativen Denkansätzen unterbrechen", sagt Greg Lehmkuhl, President und CEO bei Lineage Logistics. "Unsere Anlagenerweiterung in Sunnyvale ist ein weiteres wesentliches Beispiel dieses Engagements und wir sind hocherfreut eine große Menge an dynamischen Technologien einsetzen zu können, um den Vertrieb von Lebensmitteln an unsere treuen Kunden zu erhalten, schützen und weiter optimieren zu können."

Die Anlage wird Lineages erste vollständige automatisierte Entwicklung in Nordamerika sein und wurde für maximale Flexibilität und Reaktivität entwickelt. Die Implementierung eines Prozesses mit dem Namen Dynamic Profiling bietet Lineage die Fähigkeit zur langfristigen Anpassung an eine weite Reihe an Kundenanforderungen in Sunnyvale. Die Technologie der automatischen Lagersysteme der Einrichtung wird Produkte nahtlos durch eine neunstöckige Halle mit einer 100 Fuß hohen Decke transportieren, während der deutliche Anstieg an Lagerdichte zu einer erheblichen Senkung des Energieverbrauchs führen wird.

Die erweiterte Anlage, die sich in 367 Long Creek Road befinden wird, schafft ungefähr 94.000 zusätzliche Quadratfuß zu den bereits bestehenden 311.885 Quadratfuß und kann somit ungefähr 24.000 zusätzliche Palettenpositionen bereitstellen. Nach der Fertigstellung plant Lineage die Schaffung von nahezu 30 neuen Stellen von der lokalen Belegschaft bis hin zum Kundendienst.

"Ich möchte mich bei unseren Partnern der Stadt Sunnyvale für deren erhebliche Unterstützung bedanken, um dieses Projekt ins Leben zu rufen", führte Lehmkuhl hinzu. "Vom Büro des Bürgermeisters Phaup bis zu den Behörden für Bau, wirtschaftliche Entwicklung und anderen, hatten wir während des gesamten Entwicklungs- und Genehmigungsprozesses einen wahren Partner an unserer Seite, der wesentlich darin war, diese Innovationen und Stellen für die lokale Wirtschaft zu ermöglichen."

Die Anlage wird derzeit gebaut und soll 2019 in Betrieb genommen werden.

Über Lineage Logistics: Lineage Logistics ist der branchenführende Innovator für temperaturkontrollierte Lieferketten und Logistik. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden von Fortune 500 Unternehmen bis zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität deren temperaturkontrollierter Lieferkette zu schützen. (www.lineagelogistics.com)

