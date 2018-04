Ex-FBI-Direktor Comey kritisiert US-Präsident Trump in seinem neuen Buch als "losgelöst von der Wahrheit". Es sorgt bereits vor der Veröffentlichung für Aufregung.

In seinem neuen Buch "A Higher Loyalty", bezeichnet der ehemalige FBI-Direktor James Comey die Trump-Präsidentschaft als "Waldbrand", der den Regeln und Traditionen der USA schweren Schaden zufüge.

"Dieser Präsident ist unmoralisch und losgelöst von der Wahrheit und institutionellen Werten", schreibt Comey in dem Buch, das kommende Woche in den USA erscheinen soll. "Seine Führung ist transaktional, Ego-getrieben und basierend auf persönlicher Loyalität."

"Wir erleben eine gefährliche Zeit in unserem Land", schreibt der 57-Jährige, laut Vorabauszügen in der "New York Times". "In einer politischen Umgebung, in der selbst grundlegende Fakten angefochten werden, wird die fundamentale Wahrheit in Frage gestellt, Lügen wird normalisiert und unethisches Verhalten wird ignoriert, entschuldigt oder belohnt."

