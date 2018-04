Der begehrte Titel "Supermarkt des Jahres 2018" geht auch in diesem Jahr an einen Edeka-Markt. In der Königsklasse der "Selbstständigen über 2.000 qm" ließ Hieber's Frischecenter aus Lörrach die starke Konkurrenz hinter sich und belegte den ersten Platz. Foto © Edeka Als "Mitarbeiter des Jahres" wurde zudem EDEKA-Mitarbeiter...

