Pilze werden nicht nur im Wald oder auf Wiesen gesammelt, sondern auch in Zuchtbetrieben gewerblich angebaut. In Sachsen wurden 2017 in vier solchen Betrieben auf einer Produktionsfläche von insgesamt 8 000 m² Speisepilze erzeugt. Durch die Mehrfachnutzung der Produktionsfläche ergab sich eine Erntefläche von 79 000 m². Von dieser wurden rund 1 370 Tonnen Pilze geerntet,...

