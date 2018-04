Holzdorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Sikorsky, ein Unternehmen von Lockheed Martin (NYSE: LMT), und der schwere Transporthubschrauber CH-53K (https://www.lockheedmartin.com/us/products/ch-53k-helicopter.html) des United States Marine Corps hatten einen weiteren historischen Moment. Der CH-53K, der vor Kurzem in Deutschland angekommen war, absolvierte seinen ersten Flug im Ausland am Fliegerhorst Holzdorf in Deutschland. Der Hubschrauber absolvierte einen tadellosen Flug um den Fliegerhorst. Das Sikorsky-Team setzt die Vorbereitungen für das öffentliche internationale Debüt des King Stallion auf der ILA Berlin Air Show, die vom 25. - 29. April stattfinden wird, fort.



Weitere Informationen finden Sie unter www.lockheedmartin.com/ch53k.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/676362/Lockheed_Martin_Sik orsky_CH_53K.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/466735/LOCKHEED_MARTIN_Logo.jpg



