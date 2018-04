"Münchner Merkur' zu Skripal/Syrien/Putin:

"Lügen haben kurze Beine. Wie nach der Besetzung der Krim, wie nach dem Abschuss des niederländischen Passagierjets über der Ostukraine hat der Kreml auch nach dem Nervengiftanschlag auf die Skripals der Weltöffentlichkeit wochenlang Märchen aufgetischt. Der von Moskau in virtuos gespielter Empörung verlangte Beweis für seine Täterschaft liegt nun auf dem Tisch. Putin wird das egal sein, seinen Trollen in den Internetforen ebenso. Und doch ist dieser Beweis wichtig, weil sich zu viele Deutsche romantischen Illusionen hingeben hinsichtlich der Natur von Moskaus derzeitiger Führung. Er macht es Putin ein wenig schwerer, in seinem hybriden Krieg die Deutschen, die sich der russischen Seele nahe fühlen, zu täuschen, zu verwirren und vom Westen abzuspalten."/yyzz/DP/he

AXC0009 2018-04-13/05:35