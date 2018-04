MBP wurde 1980 gegründet und spezialisierte sich zunächst auf die Konstruktion und Herstellung von Mehrkopfwaagen. Seit dem Jahr 2002 gehört das Unternehmen zum PFM-Konzern und profitiert in diesem Zuge von dessen Kompetenzen in den Bereichen Technologie, Verfahrenstechnik sowie Forschung und Entwicklung. Der Konzern mit Sitz im italienischen Vicenza ist Hersteller von Verpackungsmaschinen, dessen Portfolio von horizontalen Flowwrap-Verpackungsmaschinen über vertikale Schlauchbeutelmaschinen (Vertical Form Fill Seal, VFFS) und horizontale Verpackungsmaschinen für Stand-up-Beutel bis hin zu vollständigen Verpackungsanlagen mit Mehrkopfwaagen reicht, die in der Lebensmittelindustrie und im Non-Food-Bereich zum Einsatz kommen.

Neues Konzept durch neue Automatisierung

Laut Andrea Fioravanti, CEO von MBP sowie Leiter des Bereichs Forschung und Entwicklung innerhalb des PFM-Konzerns, war die Entscheidung zugunsten der Beckhoff-Automatisierungslösung ein wichtiger Schritt zur intermittierend arbeitenden, vertikalen Verpackungsanlage der R-Serie: Die Anlage verbindet die Einfachheit und Schnelligkeit kontinuierlich arbeitender vertikaler Verpackungsmaschinen mit dem flexiblen und schnellen Formatwechsel intermittierend betriebener Maschinen. Um hier einen konkreten Vergleich anstellen zu können, sei erwähnt, dass eine intermittierend arbeitende vertikale Verpackungsmaschine herkömmlicher Ausführung in der Regel eine Leistung von 80 bis 100 kleinformatigen Beuteln pro Minute erzielt, während die Maschinen der R-Serie im Testmodus einen Produktionsausstoß von bis zu 150 Beuteln pro Minute erzielt haben - und damit eine Produktivitätssteigerung von circa 50 Prozent ermöglichen. "Wir haben bereits über dreißig Maschinen der R-Serie ausgeliefert, die alle stabil mit einer Taktzahl von 120 Verpackungen pro Minute bei höchster Sicherheit und zur vollsten Zufriedenheit der Kunden arbeiten", erklärt Andrea Fioravanti.

Weniger Platzbedarf, mehr Dynamik

Die hohe Taktzahl ist jedoch nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal der Maschinenserie. Ein wichtiges Ziel, das die Konstrukteure bei MBP vor Augen hatten, war das Reduzieren des Platzbedarfs, um eine effiziente Nutzung der Produktionsflächen seitens des Kunden zu ermöglichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...