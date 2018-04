Herbert Diess wird neuer VW-Chef. Doch die Hauruck-Aktion hat sich der Aufsichtsrat teuer erkauft: Betriebsratschef Osterloh konnte einen Vertrauten in den Vorstand schleusen. Die Folgen davon sind noch nicht abzusehen.

Am Ende hatte es der Aufsichtsrat von Volkswagen ganz eilig. Bei der kurzfristig um einen Tag vorgezogenen Sitzung bestimmte das Kontrollgremium VW-Markenchef Herbert Diess zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Matthias Müller muss seinen Posten räumen. Die in den Augen der Aufseher weitgehend abgeschlossene Aufarbeitung der milliardenteuren Dieselaffäre soll mit einem neuen Chef sichtbar gemacht werden. Zudem gilt der 59-jährige Elektro-Fan Diess als die glaubhaftere Person, um den Wandel zur Elektromobilität zu begleiten als der 64-jährige Ex-Porsche-Chef Müller.

Damit hat der Aufsichtsrat jenen Plan umgesetzt, den die Kapitalseite rund um die wichtigen Familienclans in den vergangenen Wochen ausgeheckt hat. In den Gesprächen zwischen Wolfgang Porsche, Hans Michel Piëch, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sowie Vertretern des Emirats Katar sei die Erkenntnis gereift, dass der Neuanfang nur mit einer neuen Spitze funktionieren könne. Diess, der erst im April 2015 nach Wolfsburg kam, gilt zumindest in der Entstehung des VW-Dieselskandals als unbelastet. Sein professionelles Auftreten in der Krise und seine Sanierungserfolge bei der zuvor renditeschwachen Kernmarke dürfte die Familien überzeugt haben.

Doch bei der Inthronisierung gab es ein Problem: Die Vertreter der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat sind nicht sonderlich gut auf Diess zu sprechen. In den harten Verhandlungen um den "Zukunftspakt", der bei der Marke bis zu 30.000 Jobs kosten wird, hatten sich Diess und der mächtige Betriebsratschef Bernd Osterloh mehrmals scharf attackiert - in aller Öffentlichkeit. Spätestens Anfang 2017 schien das Tuch zwischen den beiden endgültig zerschnitten. "Der Vorsitzende des Markenvorstands agiert zutiefst unsozial, er bricht bei der Umsetzung des Zukunftspakts laufend sein Wort und wischt ...

