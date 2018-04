Die Gewerkschaft Verdi entscheidet, ob sie mit Kaufhof über einen Sanierungstarifvertrag verhandelt. Es geht um Einschnitte bei den Beschäftigten - und um die Glaubwürdigkeit des Managements.

Der Vorhang hebt sich. Die Titelmelodie der Zeichentrickserie Pinocchio aus den 70er Jahren erklingt und während die Holzpuppe zum Leben erwacht, um über die Bühne zu zappeln, wird der Titel des Videos eingeblendet, das derzeit unter den Mitarbeitern von Galeria Kaufhof für Furore sorgt: "Die große Lüge".

Der fast neun Minuten lange Youtube-Clip, der Anfang April hochgeladen wurde, dürfte vielen von ihnen aus dem Herzen sprechen. Gespickt mit Statements der beteiligten Manager, die mit pinocchio-like gemorphten Nasen verunziert wurden, zeichnet der Film den rasanten Niedergang Kaufhofs seit dem Verkauf durch Metro an den kanadischen Handelskonzern Hudson's Bay Company (HBC) nach.

Der Verkauf bedeute "ein Menge Positives" für die Belegschaft, beteuert da etwa Metro-Chef Olaf Koch in einer älteren Aufnahme, die am Anfang eingespielt wird. Es sei bei dem Verkauf an HBC auch um Zusagen für die Belegschaften und für Standorte gegangen "und am Ende auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...