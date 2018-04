Die kanadische Freehold Royalties Ltd. (ISIN: CA3565001086, TSE: FRU) zahlt eine monatliche Dividende von 0,0525 CAD Dividende je Anteilspapier an seine Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies 0,63 CAD. Beim aktuellen Kursniveau von 13,35 CAD (Stand: 12. April 2018) beträgt die derzeitige Dividendenrendite somit 4,72 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 15. Mai 2018 (Record date: 30. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...