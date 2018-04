Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FACHKRÄFTE - "Allein bei den Dax-Konzernen gibt es 5.000 offene Stellen im Bereich künstliche Intelligenz", sagt Ariane Reinhart, Personalvorständin beim Autozulieferer Continental. Ihr machen diese Zahlen mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Angst. Im Gespräch mit dem Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, warnt Reinhart davor, dass der Fachkräftemangel zur Wachstumsbremse in Deutschland werden könne. Die Berufsorientierung in den Schulen müsse besser, die Ausbildungsordnung viel schneller an das digitale Zeitalter angepasst werden. Die nötige Fortbildung könnten die Unternehmen aber nicht allein stemmen: Wenn Continental nur jedem fünften der in Deutschland Beschäftigten digitales Rüstzeug mit auf den Weg geben wolle, koste das schon 1 Milliarde Euro, rechnet Reinhart vor. (Handelsblatt S. 6)

EINLAGENSICHERUNG - Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, dringt auf eine baldige Einigung bei der geplanten europäischen Einlagensicherung (Edis). "Jetzt müssen sich alle Seiten bewegen, sonst kommen wir an keiner der beiden Fronten weiter, und Stillstand wird für den Steuerzahler spätestens in der nächsten Krise teuer", sagte Dombrovskis mit Blick auf den Risikoabbau in den Bankbilanzen und die schrittweise Einführung eines Einlagensicherungssystems. Die Bundesregierung und die deutschen Banken stehen einer europäischen Einlagensicherung, die ein Bestandteil der Bankenunion ist, derzeit skeptisch gegenüber. (Tagesspiegel)

EINLAGENSICHERUNG - Finanzminister Scholz hält bei der EU-Einlagensicherung (Edis) weitgehend am bisherigen deutschen Kurs fest. Das hat er zuletzt seinen europäischen Partnern in Gesprächen zu verstehen gegeben. Die Südeuropäer und die EU-Kommission hatten gehofft, dass mit dem SPD-Finanzminister eine EU-Einlagensicherung sehr viel schneller kommen könnte. (Handelsblatt S. 13)

RIESTER-RENTE - Zu teuer, zu komplex, zu wenig Rendite: Die private Altersvorsorge per Riester-Rente gilt vielen als gescheitert. Nun wollen die Versicherer ein neues Konzept vorlegen - um das lukrative Geschäft nicht an den Staat zu verlieren. (SZ S. 21)

GESUNDHEITSKARTE - Der Start der elektronischen Gesundheitskarte verläuft holprig. Sie soll den Austausch von Informationen zwischen Arztpraxen, Patienten und Krankenhäusern ermöglichen. Am vergangenen Dienstag jedoch fielen Teile der sogenannten Telematik-Infrastruktur, die alle Ärzte Deutschlands digital verbinden soll, für mehrere Stunden aus. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium. (SZ S. 21)

INNERE SICHERHEIT - Die Bundesregierung arbeitet an einem Sofortprogramm für Innere Sicherheit. Es solle zusammen mit dem Entwurf des Bundeshaushalts 2018 im Kabinett verabschiedet werden, hieß es in Regierungskreisen. Das Programm werde voraussichtlich mehrere Hundert Stellen umfassen. Dabei gehe es unter anderem um mehr Beamte für die Bundespolizei, in den Sicherheitsbehörden, aber auch im Bereich Justiz. (Handelsblatt S. 13)

GRÜNE - Zum Auftakt ihres Startkonvents zu einem neuen Grundsatzprogramm an diesem Freitag in Berlin senden die Grünen versöhnliche Signale an die Wirtschaft. "Die Wirtschaft ist ja längst kein homogener Block mehr", sagte Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock. "Es gibt viele Unternehmen, die wissen, welch krasse wirtschaftliche Folgen die ungebremste Klimakrise auch bei uns hätte und im Klimaschutz Chancen sehen. Mit diesen Unternehmen müssen wir viel stärker Allianzen schmieden." Baerbock forderte von der Bundesregierung zudem eine stärkere Bereitschaft, bei der Reform der Euro-Zone voranzugehen. "Es ist doch in unser aller Sinne, die Euro-Zone vor neuen Finanz- und Wirtschaftsschocks zu bewahren."

