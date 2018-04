Union und SPD wollen die IT-Sicherheit in Deutschland verbessern. Die Grünen drücken jetzt aufs Tempo - mit eigenen Vorschlägen.

Für das Bundesinnenministerium war es ein "ernstzunehmender Vorgang". Als vor wenigen Wochen die Hackerattacke auf das Datennetz des Bundes bekannt wurde, war die Aufregung groß. Dann die vorsichtige Entwarnung: Der Angriff sei weitgehend fehlgeschlagen. Zwar hätten die Angreifer zwei Bundeseinrichtungen infiltrieren können, nicht aber das speziell gesicherte Datennetz des Bundes insgesamt, erklärte das Ministerium.

Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Verwundbarkeit von IT-Infrastrukturen, insbesondere von Netzen, die von Regierungsstellen genutzt werden. Aber nicht nur. Auch für Unternehmern und Bürger stellt sich die Frage: Ist Deutschland ausreichend gegen Cyberattacken gewappnet? Experten sehen schon länger einen großen Nachholbedarf - nicht zuletzt auch wegen der wachsenden Bedrohung durch Hacker. Die jüngste Attacke auf das Regierungsnetz, aber auch die zunehmenden Gefahren etwa für den Bundestag, scheinen die Politik wachgerüttelt zu haben.

Union und SPD wollen in dieser Legislaturperiode das Thema IT-Sicherheit in den Blick nehmen. "Wir werden das IT-Sicherheitsgesetz fortschreiben und den Ordnungsrahmen erweitern, um den neuen Gefährdungen angemessen zu begegnen", heißt es dazu im Koalitionsvertrag.

Das ist aus Sicht der Grünen auch höchste Zeit. Der jüngst bekannt gewordene IT-Angriff habe "die Verletzlichkeit von IT-Systemen und digitalen Infrastrukturen in einer zunehmend vernetzten Welt erneut schmerzlich vor Augen geführt", schreibt die Fraktion in einem Antrag, der am 19. April in den Bundestag eingebracht werden soll.

In dem Antrag, der dem Handelsblatt vorliegt, schlagen die Abgeordneten umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in Deutschland vor. Dabei erheben sie schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Sie trage eine Mitschuld ...

