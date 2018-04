Neue Pirouette von Trump: Der US-Präsident lässt einen Wiedereinstieg in Verhandlungen zum Freihandelspakt TPP prüfen. Doch gibt es Zweifel an Trumps Ernsthaftigkeit, vor allem in Japan.

US-Präsident Donald Trump hat überraschend einen Wiedereinstieg in Verhandlungen zum transpazifischen Freihandelspakt TPP ins Spiel gebracht. Trump habe seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und seinen neuen Wirtschaftsberater Larry Kudlow damit beauftragt, "noch einmal" zu prüfen, "ob ein besserer Deal ausgehandelt werden" könne, teilte das Weiße Haus am Donnerstagabend mit. Die Kehrtwende hatte der Präsident bei einem Treffen mit Abgeordneten und Senatoren aus dem Mittleren Westen verkündet. Ihnen versprach er auch, dass er Druck auf China ausüben werde, US-Farmer fairer zu behandeln.

Gerade republikanische Amtsträger aus landwirtschaftlich geprägten US-Staaten treibt die Sorge um, dass sich Trumps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...