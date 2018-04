Moneycab.com: Herr Faisst, für das vergangene Berichtsjahr musste CM einen Betriebsverlust von 25.6 Millionen Franken nach einem zuvor positiven EBIT von 3.5 Millionen ausweisen. Dennoch hat sich der Aktienkurs um rund die Hälfte nach oben geschwungen. Wie passt das zusammen?

Arne-Christian Faisst: Wir haben uns in den letzten drei Jahren in einer strategischen Neuausrichtung befunden, die uns als ein diversifiziertes Unternehmen mit Fokus auf die Medtech- und Uhrenbranche neu positioniert hat. Dieser Wandel ist jetzt mehrheitlich abgeschlossen und zeigt im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bereits positive Auswirkungen. Wir haben jedoch aus der Vergangenheit noch Altlasten mit uns herumgeschleppt, die unsere Wettbewerbsfähigkeit negativ beeinflusst haben. Daher haben wir uns zum Ende des letzten Geschäftsjahres dazu entschieden, diese Altlasten zu bereinigen.

Unter dem Namen Vivaxs entwickelt die neue CM-Tochter Diavantis den sogenannten Bone Anchored Port (BAP), der für Dialysepatienten einen direkten Zugang zum Blutkreislauf über ein fest fixiertes Implantat bietet. Werden die Patienten das akzeptieren?

Bei Vivaxs handelt es sich um ein wirklich innovatives Produkt, dass die bisherigen infektionsanfälligen Zugänge mit Nadeln und Kathetern ersetzen kann. Da es ähnlich einem Cochlear Implantat (eine Hörprothese, d. Redaktion) fest am Kopf verankert wird, kann man in Zukunft den Dialysezugang einfach anklicken ohne mehrfach wöchentlich schmerzhafte Nadelpunktierungen vornehmen zu müssen. Das erhöht die Lebensqualität der Patienten entscheidend. Bei den fünf Patienten, die wir bisher mit unseren Entwicklungspartnern vom Inselspital Bern mit der neuen Methode versorgt haben, konnten wir daher neben hervorragenden Dialyseergebnissen auch eine sehr hohe Akzeptanz beobachten. Auch deswegen haben die Behörden der Ausweitung der klinischen Studie auf weitere Zentren zugestimmt.

"Insgesamt dürfte es bis zu einer möglichen Markteinführung noch mindestens 18 Monate dauern."

Arne-Christian Faisst, CEO Geschäftsbereich Medtech Cendres+Métaux Holding SA

Klinische Tests und die Registrierung durch die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA werden über fünf Millionen Franken kosten. Im Gegensatz zu einem Medikamentenkandidaten dürfte das Risiko, dass es mit der Zulassung nicht klappt, so gut wie null sein, oder?

In der Tat sind die ersten klinischen Ergebnisse von Vivaxs sehr ermutigend. Allerdings gehört zu einer erfolgreichen Einführung eines neuen Medtech-Produktes heutzutage weit mehr. Die Anforderungen an die klinischen Studien und an die Dokumentation zur CE-Registrierung steigen kontinuierlich. Ein gutes Produkt zu haben, ist daher nur noch der halbe Weg. Erst die gelungene Zertifizierung und die Verankerung in den Vergütungsrichtlinien der weltweiten Gesundheitssysteme macht eine Innovation heute erfolgreich. Da wir hier noch ganz am Anfang stehen, ist Diavantis für Cendres+Métaux im Moment immer noch ein Hochrisikoprojekt.

Darf man noch in diesem Jahrzehnt mit der Markteinführung rechnen?

Bisher haben wir Vivaxs zusammen mit dem Inselspital erst an fünf Patienten getestet.

