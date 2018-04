The GEO Group Inc. (ISIN: US36162J1060, NYSE: GEO) zahlt eine Quartalsdividende von 47 US-Cents je Aktie an seine Investoren. Die Auszahlung erfolgt am 3. Mai 2018 (Record date: 23. April 2018). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen damit 1,88 US-Dollar Dividende aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 21,85 US-Dollar (Stand: 12. April 2018) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden ...

