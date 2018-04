The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0183141792 DNB BANK 12-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0209609046 CLIENTIS 13-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB2JU0 LB.HESS.-THR. IHS 17/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB5PN1 DEKABANK DGZ IHS.702 STZ BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB5PU6 LBB IS.S.708 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB68K9 NORDLB 2 PH.BD.18/12 BD00 BON EUR N

CA LINB XFRA DE000A1R0733 LINDE MTN 13/18 DL BD02 BON USD N

CA XFRA USY81636AC94 ST.BK.O.INDIA(LDN.B)13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0359089512 SWIRE P.MTN FIN. 08/18MTN BD02 BON USD N

CA ZG89 XFRA XS0359388690 UBS AG LONDON 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA 7GSH XFRA XS0617785943 GL.SWITCH HLDGS 11/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0914281216 EXP.-IM.BK INDIA 13/18MTN BD02 BON MXN N

CA DRSA XFRA XS1418691595 DREF S.CMPT DSWB II 16/23 BD02 BON EUR N