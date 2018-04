The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0252328 VW FINANCIAL SERV. 2021 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0409606354 UBS GROUP FDG 18-25 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UFV3 DZ BANK IS.C152 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4S83 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MF8 LB.HESS.-THR.IS.04A/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MJ0 LB.HESS.THR.CARRARA04J/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013329216 AXA BK EUROPE 18/33 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013329224 AXA BK EUROPE 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013329315 RENAULT 18-24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013329638 HSBC SFH (FR) 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA IE00BFZRPZ02 IRLAND 2033 BD01 BON EUR N

CA XFRA PTOTEWOE0017 PORTUGAL 18-34 BD01 BON EUR N

CA XFRA US06367T4W71 BK MONTREAL 18/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USU09513HG74 BMW US CAP.18/21 FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US71654QCG55 PET. MEX. 18/27 MTN 2 BD02 BON USD N

CA XFRA US89236TEU51 TOYOTA MOTOR CRD 18/21MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US89236TEV35 TOYOTA MOTOR CRED18/21FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US89236TEW18 TOYOTA MOTOR CRD 18/25MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1611855237 HEINEKEN 17/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1789623029 EURONEXT 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1791937441 SAUDI-ARABIEN 18/25 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1791939066 SAUDI-ARABIEN 18/30 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1791939736 SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1804839931 BOC (SG) 18/21 FLR MTN BD02 BON USD N