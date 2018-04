FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.089 EUR

TQ71 XFRA DK0060477503 TOPDANMARK AS NAM. DK 1 2.552 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.054 EUR

WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.098 EUR

3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.048 EUR

AH2N XFRA CH0011339204 ASCOM HLDG NA SF 0,50 0.379 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.019 EUR

MF4X XFRA LU0318816500 ARBOR INVEST-SYSTEMA. P 0.460 EUR

T2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.222 EUR

7AT XFRA SE0007666110 ATTENDO AB 0.122 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

H9I XFRA SE0000652216 ICA GRUPPEN AB SK 2,50 1.060 EUR

OD6F XFRA DE000A1W2BN4 AIRC EUROPE - FONDS 0.610 EUR