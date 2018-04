FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MOHF XFRA US5024413065 LVMH ADR /2 EO-,30 0.681 EUR

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.327 EUR

LU3B XFRA SE0000108847 L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 0.578 EUR

WE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.057 EUR

WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.175 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.421 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.288 EUR

PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.608 EUR

HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.152 EUR

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.107 EUR

EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.065 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.150 EUR

CP5 XFRA US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC. 0.405 EUR

BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 1.033 EUR

JMM XFRA SE0000806994 JM AB 1.060 EUR

OKL XFRA NO0003733800 ORKLA NK 1,25 0.271 EUR

IHCB XFRA NL0000360618 SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 0.203 EUR

AS7 XFRA KYG040111059 ANTA SPORTS PROD. HD-,10 0.059 EUR

BZG2 XFRA ID1000109507 BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 0.010 EUR

7TO XFRA FI4000008719 TIKKURILA OY 0.400 EUR

EIA XFRA FI0009007884 ELISA OYJ A O.N. 1.650 EUR

BLPA XFRA DE000BLB37M5 BAY.LDSBK.GEN.UT231.12.19 5.125 %

PUM XFRA DE0006969603 PUMA SE 12.500 EUR

HGUA XFRA CH0030380734 HUBER+SUHNER NA SF-,25 0.926 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.032 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.061 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.064 EUR

1AL XFRA CA0115321089 ALAMOS GOLD (NEW) 0.008 EUR

BO4 XFRA NO0010657505 BORREGAARD ASA 0.209 EUR

ESW XFRA SE0009922156 ESSITY AB A 0.554 EUR

ESWB XFRA SE0009922164 ESSITY AB B 0.554 EUR

AHOG XFRA NL0011794037 AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 0.630 EUR

AHOD XFRA US5004675014 AHOLD DELHAI.ADR16 EO-,25 0.629 EUR

15A XFRA US04014Y1010 ARES MANAGEMENT LP UTS 0.076 EUR