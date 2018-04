FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.04.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ZEE XFRA CH0148052126 ZUG ESTATES HLDG B SF 25

83S XFRA GB00BNGWY422 SSP GROUP PLC (WI) LS-,01

FV6 XFRA CH0012829898 EMMI AG SF 10

MH4N XFRA CH0003390066 MIKRON HLDG NA SF 0,10