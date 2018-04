13.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Lenzing schüttet für 2017 eine Dividende in Summe von 5 Euro aus (inkl. Sonderdividende). Der Ex-Tag ist am 16. April, der Zahltag am 18.April. Company im Artikel Lenzing Mitglied in der BSN Peer-Group OÖ10 Members Show latest Report (07.04.2018) Im ATX auf Pos. 17 (bezogen auf YTD %). Platz 7 im Umsatzranking YTD im ATX. Stefan Doboczky (CEO) Stephanie Kniep (IR) Robert van de...

Den vollständigen Artikel lesen ...