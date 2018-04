Mit ihrem neuen Chef verabschiedet sich die Deutsche Bank endgültig von altem Glanz. Christian Sewing begibt sich auf eine nahezu unmögliche Mission.

Auf dem schwarzen Bau in der Herforder Straße 23 in Bielefeld fällt das weiße Logo der Deutschen Bank kaum auf. In den Hausecken hat sich Moos festgesetzt, helle Vorhänge kaschieren verstaubte Fenster. In der Filiale ist nicht viel los, ein paar Kunden ziehen Geld an den Automaten, die Beratungstische in der Mitte des Innenraums sind weitgehend verwaist, Wirtschaftsnachrichten flimmern tonlos über den großen Wandfernseher. Nichts erinnert an jenen Auszubildenden, der hier 1989 ins Bankgeschäft startete.

Rolf Bedner aber kann sich noch gut an den jungen Mann erinnern, der hier einige Jahre an einem Tisch im Erdgeschoss saß, nebenbei ein Studium absolvierte, zum internen Förderkreis für junge Talente zählte. "Das Engagement und Interesse von Christian Sewing waren beeindruckend", lobt dessen früherer Chef. Der junge Banker ist fleißig, interessiert sich für Details, bleibt abends auch mal länger. Und überzeugt persönlich, hat ein gutes Auftreten, ist ein angenehmer Gesprächspartner. Für Bedner war damals schon klar, dass dieser Sewing seinen Weg machen würde. Dass der ihn aber auf den Chefposten des Instituts führen würde, das hätte er nun wirklich nicht erwartet.

Seit vergangenem Sonntag um 23.17 Uhr aber ist Sewing ganz offiziell dort angekommen. Er steht nun an der Spitze der mit großem Abstand wichtigsten deutschen Bank, zählt zu den wichtigsten Managern des Landes. Aber der Posten hat viel von seinem früheren Glanz verloren, es ist ein Aufräum-, ein Sanierungsjob. Und obwohl in Finanzkreisen bestritten wird, dass Sewing nur deshalb Chef geworden ist, weil etliche externe Kandidaten abgesagt haben, verdankt er seine Beförderung trotzdem vor allem der Tatsache, dass sonst einfach keiner da war.

Der 47-Jährige ist eine Notlösung für einen Konzern in höchster Not. Er steht nicht in erster Linie für Ambitionen und Visionen, sondern für Arbeit, Verlässlichkeit, Disziplin - für Basistugenden des Bankgeschäfts. Das unterscheidet ihn gewaltig von seinen Vorgängern. Der Schweizer Josef Ackermann führte die Bank in der Gewissheit, Repräsentant einer Weltmacht zu sein. Seine Nachfolger Anshu Jain und Jürgen Fitschen vermittelten den Eindruck, dass sie das Institut nach einer Pause wieder an die Spitze bringen würden. Auch der als Sanierer geholte John Cryan gehörte zur globalen Finanzaristokratie, der grummelige Brite hatte schließlich die UBS auf Kurs gebracht.

In seiner Heimat förderte Cryan ein Orchester, das Barockmusik mit alten Instrumenten aufführt, Sewing dagegen mag Tennis und Fußball. Er ist ein Mann mit fachlichen Qualitäten und ohne persönliche Auffälligkeiten. Mit ihm hat die Entglamourisierung der Deutschen Bank ihren Höhepunkt erreicht. "Noch vor zehn Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass jemand mit seinem Lebenslauf Chef wird", sagt einer, der Jahrzehnte für das Institut gearbeitet hat.

In zehn Jahren ist aber eben auch viel passiert. Die Bank, die Ackermann zum Gewinner der globalen Finanzkrise erklärt hatte, befindet sich scheinbar ungebremst im freien Fall. Erfolgsmeldungen aus Frankfurt künden nicht mehr von exorbitanten Eigenkapitalrenditen, sondern davon, dass alles nicht noch schlimmer kommt, dass Rechtsfälle erledigt sind, Kontrollen funktionieren, die Kapitalbasis solide ist.

Das war es dann aber auch mit den guten Nachrichten. Der Aktienkurs der Bank nähert sich immer wieder historischen Tiefstständen, die Erträge sinken stärker als die Kosten, in wichtigen Disziplinen wie dem Kapitalmarktgeschäft und der Vermögensverwaltung verliert das Institut Marktanteile. Ein Ende der Abwärtsspirale ist nicht in Sicht, viele Mitarbeiter sind frustriert und reiben sich in internen Streitereien auf.

Sewing muss nun gleich mehrere Spagatleistungen vollführen, die eigentlich unmöglich sind. Er muss die Kosten in den Griff bekommen und verhindern, dass die Erträge weiter dramatisch schrumpfen, am Investmentbanking festhalten und es gleichzeitig neu ausrichten, die Postbank friedvoll in die Deutsche Bank integrieren und Tausende Stellen abbauen. Und er muss die Frage beantworten, wofür die Deutsche Bank gebraucht wird. Ob sie gebraucht wird.

Die Antwort fehlt bisher, und sie zu finden ist eine Aufgabe, die viele für fast unlösbar halten. "Es gibt kein einfaches Rezept", sagt ein hochrangiger Frankfurter Banker, der selbst bei dem Institut Karriere gemacht hat. Die Deutsche Bank könne sich von sämtlichen globalen Ambitionen verabschieden und auf Europa konzentrieren. Oder so weit sanieren, dass sie sich in die Fusion mit einem Wettbewerber flüchten kann.

Im 35. Stock des Instituts ist am Dienstagabend kein Platz für derart düstere Szenarien. Hinter den großen Fenstern streckt sich der Himmel abendmilchig bis zum Taunus, auf den Stühlen sitzen Männer im dunklen Anzug. Ein paar Plätze sind leer geblieben, auch zwei Teilnehmer der Diskussionsrunde, die das Wirtschaftsforum der SPD veranstaltet, haben kurzfristig abgesagt. Aber Sewing kommt, etwas später als geplant zwar, aber dann erscheint er, fast unbemerkt, und setzt sich in die erste Reihe.

Stark und gut?

Da hört er dann, wie SPD-Mann Harald Christ, der vor vielen Jahren selbst mal bei der Deutschen Bank war, ein paar Nettigkeiten an den Gastgeber richtet. "Wir brauchen starke deutsche Banken und eine starke Deutsche Bank", sagt Christ. Und: "Die Deutsche Bank ist eine starke Bank, eine gute Bank, mit vielen engagierten Mitarbeitern." Er sei sich sicher, dass Sewing das Institut in eine gute Zukunft führen werde.

Stark und gut? Das Publikum zögert, bevor es artig klatscht. Als Sewing nach vorn tritt, gibt er keine Antrittserklärung ab, aber verrät ansatzweise, wohin die Reise gehen soll. Er wolle die Bank zu alter Stärke führen, die Position als Nummer eins in Deutschland ausbauen, Europas führende Unternehmensbank bleiben. "Auch wir im Vorstand brauchen mehr Mut", sagt Sewing und ergänzt dann: "Mut mit Augenmaß."

Natürlich sei er stolz darauf, dass er die Bank nun führen darf, er habe gut zu tun, fühle sich schon jetzt, als ob es Freitagabend sei und eine Arbeitswoche hinter ihm liegt, aber erschöpft sei er keineswegs. "Ich brenne", sagt Sewing, "genauso für diese Bank wie 1989, als ich bei ihr angefangen habe."

Vollen Einsatz habe er schon in Bielefeld gezeigt, sagt einer, der dort ganz eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Sewing berät vermögende Kunden, besucht Mittelständler in der Region, unter ihnen viele Möbelhersteller. "Das hat ihn besonders interessiert", sagt der frühere Kollege. "Er wollte die Bedürfnisse der Unternehmen von Grund auf verstehen." Sewing stammt selbst aus einem Unternehmerhaushalt, seinem Vater gehörte im benachbarten Bünde eine ...

