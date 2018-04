Die Börse profitiert von der Hoffnung auf Entspannung. Doch die Ruhe könnte trügerisch sein, warnen Experten

Der Dax hat am Donnerstag wieder in die Gewinnspur zurückgefunden und seine Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Der Auftrieb kam wieder einmal aus den USA, wo die Börsen klar zulegten. Der deutsche Leitindex gewann ein Prozent auf 12 415 Punkte.

Vor dem Börsenstart bewegt sich die Frankfurter Benchmark aber kaum. Gegen 7.30 Uhr liegen die vorbörslichen Indikatoren bei 12.420 Zählern und damit praktisch auf Vortgesniveau

Die Börsen weltweit profitierten gestern von der Hoffnung auf Entspannung, weil US-Präsident Donald Trump per Twitter in Sachen Syrien-Krieg etwas zurückruderte. Stark war gestern die Gegenbewegung an der Börse in Moskau. Der in Dollar notierte russische Leitindex RTS schnellte um 3,8 Prozent hoch. In ...

