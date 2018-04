Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2328 US-Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken steht der Euro mit 1,1871 nur wenig verändert gegenüber Donnerstagabend. Das gilt auch für den US-Dollar, der sich mit 0,9629 Franken ebenfalls nur minimal seit dem Vorabend bewegt hat. Der Euro hat damit vorerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...