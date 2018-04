Der angekündigte Raketenangriff Donald Trumps bleibt zunächst aus, Washington hat noch keine Entscheidung über eine Intervention getroffen.

US-Präsident Donald Trump hat noch nicht abschließend über einen möglichen Raketenangriff in Syrien entschieden. Trump habe ein Treffen mit seinen Beratern für Nationale Sicherheit beendet, sagte seine Sprecherin Sarah Sanders am Donnerstag in Washington. Dabei sei kein endgültiger Beschluss gefällt worden. Die US-Regierung werte weiter Geheimdiensterkenntnisse aus und führe Gespräche mit Partnern sowie Verbündeten.

Trump telefonierte zudem mit der britischen Premierministerin Theresa May. Mays Büro teilte nach dem Gespräch mit, dass Trump und May sich einig gewesen seien, dass der Einsatz von Chemiewaffen durch das syrische Militär "nicht unbeantwortet" bleiben könne. Ein weiterer Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung müsse verhindert werden. Über ein geplantes Telefonat Trumps mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron lagen zunächst keine Informationen vor.

Nach gegenseitigen Drohungen der USA und Russlands in der Syrien-Krise waren die beiden Atommächte zuletzt bemüht, ...

