Der VW-Betriebsrat unterstützt die Berufung von Herbert Diess zum neuen Vorstandsvorsitzenden und begrüßt auch dessen Pläne für eine neue Struktur.

Der neue VW-Konzernchef Herbert Diess hat die volle Unterstützung des Betriebsrates beim Aufbau einer neuen Struktur im weltweit größten Automobilkonzern. Beim einflussreichen Betriebsratschef Bernd Osterloh stößt es besonders auf Zustimmung, dass Diess die Trennung von Konzern- und Markenchef wieder aufgeben will. "Denn wir sind der Überzeugung: Das operative Führungsmodell des Konzerns kann langfristig nur dann erfolgreich sein, wenn der Vorstandsvorsitzende gleichzeitig auch Verantwortung für die Marke trägt", schreibt Osterloh in einem Brief an die VW-Belegschaft, der dem Handelsblatt vorliegt.

Die Trennung von Konzern- und Markenchef war eine Besonderheit aus der Zeit des ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller. Davor - unter Martin Winterkorn und Ferdinand Piech - war die Personalunion für beide Posten der Standard in Wolfsburg. Die Arbeitnehmerseite hatte sich mit dem Müller-Modell nie richtig anfreunden können. Für die Marke VW arbeiten besonders viele deutsche Beschäftigte. Ihre Interessen sind mit der Personalunion bis in die Konzernspitze vertreten.

Dass Herbert Diess als neuer Vorstandsvorsitzender auch der Chef der Marke VW bleiben wird, ist für Bernd Osterloh "keine Rückkehr in ein altes System". Das solle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...