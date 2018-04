Zwei Jahre nachdem sich Maria-Teresa Asplund einer Nazi Demonstration in den Weg stellte, begeben wir uns auf Spurensuche.

Maria-Teresa "Tess" Asplund ist wütend und aufgebracht und vor allem eins: ganz und gar nicht einverstanden damit, dass die rechtsextremistische Vereinigung Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) am 04. Mai 2016 durch die Straßen von Borlänge zieht, gut 200 km von Stockholm entfernt, und ihrer rassistisch antisemitisch geprägten Einstellung Ausdruck verleihen möchte.

2016, das ist das Jahr, in dem sich auch in Schweden mit seiner liberalen Flüchtlingspolitik zunehmend Widerstände in der Bevölkerung rühren. Die Aufnahmekapazitäten erscheinen begrenzt, die Flüchtlingspolitik des Landes steht am Scheideweg und die Abstimmung zur Verschärfung des Asylrechtes ist für den Sommer in Planung.

Eine aufgeladene Situation, in der rechtsextreme Bewegungen ihr Potenzial erkennen und selbstbewusst durch die Straßen ziehen. Und so kommt es im Mai 2016 zu dieser Demonstration der NMR, einer selbst erklärten nordischen Widerstandsgruppe, deren Ziel es ist, alle Menschen, die keine nordischen Wurzeln haben, des Landes zu verweisen. Tess Asplund nimmt den Zug aus Stockholm, um sich der Gegendemonstration anzuschließen: den Nazis nicht ohne weiteres die Straße überlassen, sie nicht gewinnen lassen, ihnen zeigen, dass sie nicht willkommen sind.

Das sind ihre Motive, seit 27 Jahren, in denen sie aktiv und laut gegen Rechtsextremismus und Menschenhass demonstriert. Doch an diesem 04. Mai 2016 ist sie so wütend und angewidert, dass es ihr nicht mehr reicht, nur am Rand zu stehen und "alerta alerta antifascista" zu rufen: Tess Asplund stellt sich den Marschierenden mit erhobener Nelson Mandela-Faust und festem Blick entgegen.

Ikone des Widerstandes

Der Kopf der Nazi-Demonstration mit den vier massigen Anführern und die schmal wirkende und entschlossene Frau treffen aufeinander. Für einen Moment begegnen sich die Blicke: "Einer hat mich angestarrt und ich hab zurückgestarrt." Sie geht ein paar Schritte zurück, wird von einem der Demonstranten rüde zur Seite gestoßen, die Polizei fängt sie ab, die Demonstration zieht weiter.

Es ist zweifellos eine Begegnung, die die Demonstration zum Eskalieren und Tess Asplund in Gefahr hätte bringen können. Die NMR wird als gewaltbereit eingestuft. Aber sie habe, wie sie später sagt, ohne Angst gehandelt. Es sei ein Impuls gewesen, prompt und geradeheraus zu protestieren. Tess Asplund war nicht bereit, die menschenverachtenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...