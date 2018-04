Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Volkswagen hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Der Aufsichtsrat des Automobilkonzerns hat Markenchef Herbert Diess zum Nachfolger von Matthias Müller als CEO ernannt und ihn mit wesentlich mehr Macht ausgestattet als seinen Vorgänger. Zudem werden mit Personalvorstand Karlheinz Blessing und Einkaufsvorstand Francisco Javier Garcia Sanz zwei weitere Topmanager ausscheiden. Für sie sollen Porsche-Chef Oliver Blume und Gunnar Kilian, enger Vertrauter von Betriebsratschef Bernd Osterloh, in den Vorstand einziehen. Zusätzlich beschloss der Aufsichtsrat die Neugliederung in sechs Geschäftsfelder und die Region China sowie die Einführung der Markengruppen Volumen, Premium, Super Premium. Der komplexe Konzern mit seinen 600.000 Mitarbeitern weltweit und zwölf Marken soll angesichts der Herausforderungen um autonomes Fahren und Elektromobilität effizienter und besser steuerbar werden. Zudem soll drei Jahre nach der Gründung der Volkswagen Truck & Bus, in dem die Marken MAN und Scania gebündelt sind, das Geschäft für den Kapitalmarkt vorbereitet werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ROCKET INTERNET

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2017 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 56,2 +12% 4 50,3 EBITDA -38,4 -- 3 -565 EBIT -40,0 -- 3 -579 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- -697 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- -4,22

Weitere Termine:

08:00 FR/Total SA, Zwischenbericht 1Q

10:00 DE/Covestro AG, HV

12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Puma: 12,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise März (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj -US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 100,0 zuvor: 101,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.656,30 -0,29 Nikkei-225 21.817,39 0,73 Schanghai-Composite 3.173,19 -0,22 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.415,01 0,98 DAX-Future 12.434,00 1,27 XDAX 12.427,50 1,26 MDAX 25.644,87 0,13 TecDAX 2.607,94 1,73 EuroStoxx50 3.443,97 0,71 Stoxx50 3.042,09 0,59 Dow-Jones 24.483,05 1,21 S&P-500-Index 2.663,99 0,83 Nasdaq-Comp. 7.140,25 1,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,25% -11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden am Freitag mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Am Umfeld hat sich über Nacht kaum etwas verändert, von daher fehlt ein entscheidender Impuls. Diesen könnten die US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo liefern, wenn sie am Mittag ihre Geschäftszahlen zum 1. Quartal vorlegen. Oder auch ein neuer Tweet von US-Präsident Donald Trump könnte den Börsen wieder Volatilität einhauchen. So werden der DAX wie auch der Euro-Stoxx-50 am Morgen von IG zunächst nahe dem Vortagessschluss gesehen. Während US-Präsident Trump weitere Strafzölle gegen China prüfen lässt, hat China hat im März zum ersten Mal seit 13 Monaten überraschend ein Handelsbilanzdefizit verbucht.

Rückblick: Eine gewisse Deeskalation in der Syrien-Krise hat Europas Börsen gestützt. In einem Tweet ist US-Präsident Donald Trump von seiner gestrigen Drohgebärde etwas abgerückt. Nun heißt es, es könne oder es könne auch nicht einen unmittelbaren Angriff auf Syrien geben. Derweil setzte sich die Reihe schwächerer Konjunkturdaten aus Europa fort. Die Industrieproduktion ist im Februar um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen - erwartet wurde ein Anstieg von 0,2 Prozent. Sulzer gewannen 19,5 Prozent. Nachdem die Schweizer eigene Aktien zurückgekauft haben, ist die von US-Sanktionen betroffene Renova Holding nur noch ein Minderheitsaktionär. Damit ist Sulzer nicht mehr von den US-Sanktionen betroffen. Für die Aktie von FirstGroup ging es um 8,2 Prozent nach oben. Auch wenn das Unternehmen das Kaufinteresse von Apollo als zu niedrig und opportunistisch einstuft, wurde die Kaufabsicht an der Börse grundsätzlich positiv gewertet.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Lufthansa zogen kräftig um 3,1 Prozent an. Händler verwiesen auf Norwegian Air, die von IAG übernommen werden könnte. Da Norwegian Air als Billigflieger im Interkontinental-Geschäft gilt, könnte eine Übernahme für steigende Branchen-Preise sorgen. Tagesverlierer waren Deutsche Börse mit Verlusten von 2,5 Prozent - hier dürften Gewinnmitnahmen belastet haben. VW gewannen 2 Prozent. Im Blick stand die vorgezogene Aufsichtsrats-Sitzung. Neben den Personalentscheidungen stehen vor allem mögliche Spin-Offs und IPOs im Blick, so der Nutzfahrzeug-Sparte. Gea hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Für die Aktie ging es um 8,5 Prozent nach unten. An der Börse wurde die Marge bei Gerresheimer bemängelt, die Aktie verlor 3,6 Prozent. Wirecard (plus 2,6 Prozent) hatte am Morgen den EBITDA-Ausblick angehoben. Nach Erhöhung der Jahresprognose ging es für Puma um 5,5 Prozent nach oben. Salzgitter machten einen Sprung von 4,7 Prozent - hier soll eine Roadshow gut angekommen sein. Die Aktie der Bauer AG verteuerte sich um 25,3 Prozent. Trotz eines Gewinnrückgangs 2017 bleibt die Dividende unverändert. Das Nettoergebnis wurde von einem Schiedsgerichtsverfahren in Hongkong belastet, doch das operative Geschäft hat sich besser entwickelt.

XETRA-NACHBÖRSE

Volkswagen wurden - bei allerdings geringen Umsätzen - 1,0 Prozent fester gestellt. Der Automobilkonzern hatte am Abend den erwarteten Wechsel an der Spitze und diverse Änderungen in der Konzernstruktur bekannt gegeben. "Anleger dürften sich aber eher für den vorbereiteten Börsengang der Nutzfahrzeugsparte interessiert haben", sagte ein Marktteilnehmer. Denn VW ebnete den Weg für einen möglichen Börsengang des Lkw-Geschäfts, indem Volkswagen Truck & Bus für den Kapitalmarkt fit gemacht werden soll.

USA / WALL STREET

Fest - Mit Entspannungssignalen zum Syrienkonflikt ging es an der Wall Street nach oben. Hauptgrund für die aufgehellte Börsenstimmung war ein neuer Tweet von US-Präsident Trump, mit dem die Angst vor einer Zuspitzung in der Syrienkrise und einem direkten Schlagabtausch zwischen Amerika und Russland vermindert wurde. Die Erholung stand jedoch auf wackeligen Beinen, denn Börsianer waren sich bewusst, dass binnen Sekunden mit jeder neuen Äußerung von Trump oder einem anderen Regierungsmitglied die Stimmung kippen könnte. Weniger Gewicht zeigten in diesem Umfeld die Konjunkturdaten. Die anlaufende Berichtssaison dürfte eher als die Konjunkturdaten das Zeug haben, die Aufmerksamkeit von der Politik auf die Wirtschaft zu lenken. Ein Vorgeschmack lieferte der Bankensektor, der mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent vorn lag. Wichtige Branchenvertreter werden in den nächsten Tagen ihre Geschäftszahlen präsentieren. Blackrock hat beim bereinigten Gewinn die Erwartungen klar geschlagen. Die Aktie legte 1,5 Prozent zu. Bed, Bath & Beyond fielen um 20 Prozent. Das Unternehmen traf zwar mit Umsatz und Gewinn die Analystenerwartungen, jedoch sorgte der unerwartet deutliche Rückgang bei den flächenbereinigten Umsätzen für Enttäuschung. Delta Air Lines hoben um 2,9 Prozent ab, die Fluggesellschaft wartete mit Erstquartalszahlen über Marktschätzung auf. Den mauen Ausblick auf das Gesamtjahr verziehen Anleger. Zuora feierten ein famoses Börsendebüt an der Nyse, der Kurs schnellte um 42,9 Prozent in die Höhe. Analog zu Aktien machte sich die gestiegene Risikofreude mit den Entspannungsignalen rund um Syrien bei den US-Anleihen bemerkbar. Fallende Notierungen trieben die Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 2,83 Prozent - auch beflügelt von Zinserhöhungsspekulationen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.38 Uhr EUR/USD 1,2327 +0,0% 1,2326 1,2319 EUR/JPY 132,42 +0,1% 132,28 132,23 EUR/CHF 1,1870 +0,0% 1,1867 1,1862 GBP/EUR 1,1544 +0,0% 1,1418 1,1552 USD/JPY 107,43 +0,1% 107,31 107,35 GBP/USD 1,4231 -0,0% 1,4232 1,4231 Bitcoin BTC/USD 7.768,97 -0,7% 7.823,16 7.591,63

Der WSJ-Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Händler brachten dies mit den falkenhaften Kommentaren im Fed-Protokoll des Vorabends in Verbindung. Der Euro wurde zuletzt mit 1,2326 Dollar und damit leicht über dem Tagestief gehandelt nach Kursen um 1,2370 Dollar am Morgen. "Die EZB wird wohl weniger aggressiv handeln als erwartet", sagte ein Devisenhändler mit Blick auf das EZB-Sitzungsprotokoll. Gestützt wurde diese Sicht durch schwache Produktionsdaten aus der EU. Der Euro zeigt sich im asiatischen Handel zum Dollar weitgehend unverändert.

ROHSTOFFE

