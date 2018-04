Wien - Nachdem das U.S. Finanzministerium am 6. April neue Sanktionen verhängt hat, wurde der Handel mit den Eurobonds von Rusal per 9. April von Bloomberg (Sitz in den USA) ausgesetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die neuen Sanktionen würden als strenger gelten, da sie a) bereits existierende Titel und nicht nur neue betreffen würden und b) sie für größere Unsicherheit sorgen würden mit Blick auf eventuell als nächste betroffene Unternehmen. US-Investoren müssten nun ihre Positionen bei Rusal (Verbindlichkeiten als auch Aktien) an nicht-US-Personen übertragen bzw. verkaufen. Rusal habe bekannt gegeben, dass ein technischer Default nicht ausgeschlossen sei, da die Zahlung des nächsten Kupons (USD 13,25 Mio.) am 3. Mai auf ihren USD 500 Mio. Eurobond (Fälligkeit 2023) noch nicht klargestellt sei.

