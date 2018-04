DAX - Die Bullen dürfen nicht nachlassen (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Einem verhaltenen Start folgte beim DAX am gestrigen Vormittag zunächst die bullische Auflösung einer Dreiecksformation und nach diesem kleinen Kaufsignal auch der Anstieg über die 12.328 Punkte-Marke. Damit beschleunigte sich die Intradayrally und trieb den Index über die 12.400 Punkte-Marke und im späten Handel fast an den Widerstand bei 12.453 Punkten an. Auf diesem hohen Niveau ging der Wert in eine moderate Seitwärtsbewegung über. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:00 Uhr): Zunächst dürfte der Index mit leichten Abgaben in den Handel starten, sollte dabei jedoch den Bereich um 12.400 Punkte...

