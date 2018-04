IRW-PRESS: NuRan Wireless Inc.: NuRAN erhält kanadisches Patent für eine revolutionäre 5G-Technologie zur Verbesserung des mobilen Breitband- und Benutzererlebnisses

Quebec, QC, Kanada, 12. April 2018 - NuRAN Wireless Inc. (CSE: NUR) (OTC: NRRWF) (FRANKFURT: 1RN) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein kanadisches Patent auf seine eigens entwickelte 5G Massive MIMO-(Multiple Input Multiple Output) -Technologie erhalten hat. Die Technologie wurde in den USA ebenfalls zum Patent angemeldet.

Das kanadische Patent im Hinblick auf die 5G Massive MIMO-Technologie von Nuran wurde für ihren effizienten Vorkodierung-/Erkennungsalgorithmus mit geringer Komplexität erteilt, um eine effektive Umsetzung der Massive MIMO-Technologie zu ermöglichen. Der Algorithmus wurde in NuRANs Massive MIMO-Testbed, nämlich Titan-MIMO, umgesetzt und demonstriert. Dabei wurde seine Leistungsfähigkeit gegenüber anderen Techniken aufgezeigt. Dank der Technologie von NuRAN verzeichnet das System keine Leistungseinbußen und das bei wesentlich geringerem Implementierungsaufwand.

Neue Funktechnologien sind der Eckpfeiler unseres Geschäfts und geistige Eigentumsrechte im aufstrebenden 5G-Bereich mit unserem Massive MIMO-Testbed sind ein weiterer Weg, wie wir Wert für unsere Aktionäre schaffen und gleichzeitig unsere Stellung an der Spitze im Bereich der drahtlosen Netzwerke der nächsten Generation wahren können. Aufgrund der günstigen und positiven internationalen Prüfergebnisse hat NuRAN Wireless die notwendigen Schritte unternommen, um ein nationales Patent den USA anzumelden, sagte Martin Bedard, CEO von NuRAN Wireless Inc.

Die drahtlosen Zugangsnetze der fünften Generation (5G) werden definiert, um auf neue Anwendungsfälle und -bereiche zu adressieren und gleichzeitig der ständig wachsenden Kapazitätsnachfrage gerecht zu werden. Um erweiterte mobile Breitband-(eMBB) -Dienste anbieten zu können, sieht 5G New Radio (NR) eine Spitzen-Datenrate pro Benutzer vor, die 100-mal besser sind als bei 4G-Netzen. 5G ermöglicht neue Anwendungsfälle wie massives Internet der Dinge (IoT), geringen Stromverbrauch, geringe Latenz sowie sehr zuverlässige Kommunikation und eMBB-Zugang, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Anwendungsfälle stellen sehr strenge Anforderungen an das Systemdesign in puncto spektraler und energetischer Effizienz, Latenz und Zuverlässigkeit.

Massive MIMO wurde bereits als Schlüsseltechnologie für 5G anerkannt. Sie verspricht eine deutliche Verbesserung der Leistung am Zellenrand (verbessertes Benutzererlebnis dank einer deutlichen Zunahme des Arrays) und des durchschnittlichen Durchsatzes des Zellenbereichs (durch räumliches Multiplexing). In Verbindung mit der neu vorgeschlagenen 5G-NR-Wellenform-Numerologie und der flexiblen Rahmenstruktur kann die Zunahme des Arrays dahingehend genutzt werden, den Betrieb von Niederleistungsgeräten (Low Power Devices) (z.B. massive Low-Power-IoT) zu ermöglichen und/oder eine extrem zuverlässige (und latenzarme) Kommunikation zu erreichen.

NuRAN hat sich immer schon als ein führendes Unternehmen im Design und der Fertigung energieeffizienter Funknetzzugänge auf dem neuesten Stand der Technik hervorgetan. NuRAN Wireless hat sich bereits 2013 mit verschiedenen revolutionären 5G-Technologien beschäftigt. Im Oktober 2017 veranstaltete NuRAN ein Symposium zum Thema 5G in Quebec City, auf dem eine Reihe dieser Technologien demonstriert wurden. An diesem 5G-Symposium von NuRAN nahmen unter anderem Xilinx, Videotron, Analog Devices, The Mathworks sowie Forschungsinstitute und Universitäten teil.

Über NuRAN Wireless

NuRAN Wireless ist ein führender Anbieter von Mobil- und Breitband-Drahtlosinfrastrukturlösungen. Das innovative Funkzugangsnetz (Radio Access Network, RAN), das Kernnetz und die Backhaul-Produkte von NuRAN senken die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, ToC) drastisch und schaffen damit neue Möglichkeiten für sowohl etablierte als auch neue Mobilfunkbetreiber. Egal ob in Innenräumen, isolierten ländlichen Gemeinden, auf Offshore-Plattformen oder Schiffen, NuRAN Wireless hilft seinen Kunden, jedermann und überall zu erreichen.

Nutaq Innovations ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von NuRAN Wireless. Nutaq ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen zur digitalen Signalverarbeitung (Digital Signal Processing, DSP) sowie von drahtlosen Technologien, einschließlich softwaredefinierter Funkgeräte (Software Defined Radios, SDR). Das Unternehmen verfügt über drei sich ergänzende Geschäftsbereiche: drahtlose Netzwerkprodukte (Wireless Network Products), fortschrittliche Entwicklungsplattformen (Advanced Development Platforms, ADP) und Technikleistungen (Engineering Services).

