US-Präsident Donald Trump fasst eine mögliche Rückkehr der USA zum transpazifischen Freihandelsabkommen TPP ins Auge. Trump habe seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Wirtschaftsberater Larry Kudlow angewiesen, diese Option zu prüfen, sagte am Donnerstag seine Sprecherin Lindsay Walters. Sie machte aber deutlich, dass eine Neuverhandlung über TPP die Voraussetzung sei. Geprüft werden solle, ob es möglich sei, "ein besseres Abkommen" mit den anderen Pazifikanrainerstaaten auszuhandeln. Sollte Trump tatsächlich zu dem Freihandelsabkommen für den pazifischen Raum zurückkehren, wäre dies eine 180-Grad-Wende. Er hatte das Abkommen mit elf anderen Staaten als eine seiner ersten Amtshandlungen nach seinem Antritt im Januar 2017 aufgekündigt. Die Vereinbarung war unter seinem Vorgänger Barack Obama in jahrelangen Verhandlungen erzielt worden. Eines ihrer Hauptziele war es, dem wachsenden wirtschaftlichen Einfluss von China im Pazifikraum entgegenzusteuern. Bei einem Treffen Trumps mit Parlamentariern und Gouverneuren hoben Teilnehmer der Zeitung "Washington Post" zufolge hervor, dass ein Wiederbeitritt zum TPP den USA in ihrem aktuellen Handelsstreit mit China helfen könnte.

12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

-US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 100,0 zuvor: 101,4

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.656,30 -0,29% Nikkei-225 21.799,58 +0,64% Hang-Seng-Index 30.868,68 +0,12% Kospi 2.453,97 +0,46% Shanghai-Composite 3.175,71 -0,14% S&P/ASX 200 5.833,50 +0,31%

Überwiegend freundlich - Entspannungssignale sowohl was das Säbelrasseln im Syrien-Konflikt zwischen den USA und Russland betrifft wie auch den Handelskonflikt zwischen China und den USA hellen die Stimmung auf. US-Präsident Donald Trump vollzieht offenbar eine 180 Grad-Wende und fasst eine mögliche Rückkehr der USA zum transpazifischen Freihandelsabkommen TPP ins Auge. Die meisten Aktienindizes weisen zwar Gewinne auf, diese sind im Tagesverlauf aber zum Teil deutlich geschrumpft. Marktteilnehmer sehen dies im Zusammenhang mit neuen Handelsbilanzdaten aus China, die überraschend ein Defizit zeigen. Während Aktien aus den zyklischeren Branchen wie Maschinenbau und Finanzen in Tokio zu den Gewinnern gehörten, würden als eher defensiv geltende Papiere verkauft, heißt es. Dazu gehörten Nahrungsmittel- und Einzelhandelsaktien.

Broadcom legten um 4,2 Prozent auf 249,43 Dollar zu. Der Chipkonzern hatte mitgeteilt, im großen Stil Aktien zurückkaufen zu wollen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.483,05 1,21 293,60 -0,96 S&P-500 2.663,99 0,83 21,80 -0,36 Nasdaq-Comp. 7.140,25 1,01 71,22 3,43 Nasdaq-100 6.656,26 1,11 72,81 4,06 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 745 Mio 726 Mio Gewinner 1.606 1.487 Verlierer 1.351 1.443 unverändert 111 146

Fest - Vor allem Entspannungssignale im Syrienkonflikt sorgten für Kauflaune. Die Erholung habe jedoch auf wackeligen Beinen gestanden, hieß es. Weniger Gewicht zeigten in diesem Umfeld die Konjunkturdaten. Die anlaufende Berichtssaison dürfte eher als die Konjunkturdaten das Zeug haben, die Aufmerksamkeit von der Politik auf die Wirtschaft zu lenken. Einen Vorgeschmack lieferte der Bankensektor, der mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent vorne lag. JP Morgan, die Citigroup und Wells Fargo werden am Freitag ihre Geschäftszahlen präsentieren. Blackrock tat dies bereits am Donnerstag. Beim bereinigten Gewinn wurden die Erwartungen klar geschlagen. Die Aktie legte 1,5 Prozent zu. Bed, Bath & Beyond rutschten um 20 Prozent ab. Das Unternehmen traf zwar mit Umsatz und Gewinn die Analystenerwartungen, jedoch sorgte der unerwartet deutliche Rückgang bei den flächenbereinigten Umsätzen für Enttäuschung. Delta Air Lines hoben um 2,9 Prozent ab, die Fluggesellschaft wartete mit Erstquartalszahlen über der Markterwartung auf. Zuora feierten ein famoses Börsendebüt an der Nyse, der Kurs schnellte um 42,9 Prozent in die Höhe.

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,34 3,7 2,31 114,2 5 Jahre 2,67 6,5 2,61 75,0 10 Jahre 2,83 5,0 2,78 38,7

Die gestiegene Risikofreude dank der Entspannungsignalen rund um Syrien machte sich in nachlassender Nachfrage nach Anleihen bemerkbar. Sicherheit war wieder weniger gefragt. Fallende Notierungen trieben die Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 2,83 Prozent - auch beflügelt von Zinserhöhungsspekulationen.

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:48 % YTD EUR/USD 1,2328 +0,0% 1,2326 1,2367 +2,6% EUR/JPY 132,50 +0,2% 132,28 132,22 -2,1% EUR/GBP 0,8664 +0,0% 0,8661 0,8718 -2,6% GBP/USD 1,4231 -0,0% 1,4232 1,4187 +5,3% USD/JPY 107,48 +0,2% 107,31 106,90 -4,6% USD/KRW 1070,00 -0,1% 1070,96 1070,80 +0,3% USD/CNY 6,2884 -0,0% 6,2914 6,2812 -3,4% USD/CNH 6,2864 +0,2% 6,2767 6,2800 -3,5% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7778 +0,3% 0,7759 0,7756 -0,5% NZD/USD 0,7378 +0,0% 0,7376 0,7383 +3,9% Bitcoin BTC/USD 7.788,49 -0,4% 7.823,16 6.831,00 -43,0%

Der WSJ-Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Händler brachten dies mit den falkenhaften Kommentaren im Fed-Protokoll des Vorabends in Verbindung. Der Euro wurde zuletzt mit 1,2326 Dollar und damit leicht über dem Tagestief gehandelt nach Kursen um 1,2370 Dollar am Morgen. "Die EZB wird wohl weniger aggressiv handeln als erwartet", sagte ein Devisenhändler mit Blick auf das EZB-Sitzungsprotokoll. Gestützt wurde diese Sicht durch schwache Produktionsdaten aus der EU. Am Freitagmorgen sorgt in Asien der Hongkong-Dollar für Gesprächsstoff. Er testete das Handelsband zum US-Dollar, an den er gekoppelt ist, erneut auf der Unterseite. Die Währungsbehörde in Hongkong hat daraufhin eingegriffen und mit Käufen der eigenen Währung den Kurs innerhalb des Bandes von 7,75 bis 7,85 Hongkong-Dollar je US-Dollar gehalten. Aktuell liegt der Kurs bei 7,8499.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,97 67,07 -0,1% -0,10 +11,1% Brent/ICE 71,96 72,02 -0,1% -0,06 +9,8%

Wenig verändert - WTI-Öl verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 67,07 Dollar zu, während Brentöl leicht nachgab. Die Preise hätten ihr zuletzt erhöhtes Niveau verteidigt, hieß es. Aktuelle Daten der Opec zeigten, dass die Förderung im März gefallen ist. Allerdings stiegen die globalen Vorräte durch anziehende Förderraten außerhalb des Kartells - allen voran solche in den USA. Aber auch Norwegen und Großbritannien lieferten hier einen Beitrag.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.338,94 1.335,48 +0,3% +3,46 +2,8% Silber (Spot) 16,51 16,47 +0,3% +0,05 -2,5% Platin (Spot) 929,60 928,00 +0,2% +1,60 +0,0% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,3% +0,01 -7,3%

Mit dem festeren Dollar und der leichten Entspannung in der Syrienkrise zeigte sich das Gold nach dem kräftigen Vortagesanstieg mit Abgaben. Der Goldpreis sank im US-Handel um 1,3 Prozent auf 1.335 Dollar je Unze, nachdem die Kriegsrhetorik Trumps das Edelmetall am Vortag noch auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten getrieben hatte. Zudem belasteten die falkenhaften Fed-Kommentare, die Zinserhöhungsfantasien beflügelten und das zinslose Edelmetall unattraktiver erscheinen ließen.

Die Zentralbank des Stadtstaates Singapur hat erstmals seit 2012 die geldpolitischen Zügel angezogen. Sie fährt die Unterstützung ihrer Wirtschaft zurück, die sich derzeit der stärksten Wachstumsphase der vergangenen vier Jahre erfreut. Der Singapur-Dollar darf nun zulegen, nachdem die Währung zwei Jahre lang stabil gehalten worden war, um das Wachstum zu unterstützen. Anders als die meisten anderen Notenbanken kontrolliert die MAS nicht den Zinssatz, sondern verwaltet den Singapur-Dollar gegen einen Währungskorb der wichtigsten Handelspartner.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 02:01 ET (06:01 GMT)

China hat im März erstmals seit 13 Monaten ein Handelsbilanzdefizit verbucht und zwar von knapp 5 Milliarden US-Dollar nach einem Überschuss von 33,7 Milliarden im Vormonat. Ökonomen hatten mit einem Überschuss von 19,6 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte gingen im März um 2,7 Prozent zurück, nachdem sie im Februar um 44,5 Prozent in die Höhe geschossen waren. Analysten hatten einen Anstieg um 10 Prozent prognostiziert. Die Importe stiegen um 14,4 Prozent nach 6,8 Prozent zuvor. Auch hier hatten die Ökonomen ein Plus von 10 Prozent vorhergesagt. Im ersten Quartal legten die Exporte um 14,1 Prozent zu, während die Einfuhren um 18,9 Prozent stiegen.

Das Board hat einen Aktienrückkauf von bis zu 12 Milliarden US-Dollar in den kommenden 18 Monaten genehmigt. Broadcom war kürzlich mit der Übernahme des Konkurrenten Qualcomm gescheitert. Man halte an der Politik fest, 50 Prozent des freien Cashflows der vergangenen zwölf Monate an Aktionäre in Form von Dividenden auszuschütten, und darüber hinaus überschüssige Liquidität nicht nur für Akquisitionen, sondern auch für Rückkäufe auszugeben, sagte Finanzchef Tom Krause.

Die Führungsebene der australischen Hochtief-Tochter sieht eine hohe Nachfrage in den Bereichen Infrastruktur und Bergbau.

erwartet nach dem Datenskandal um den Missbrauch seiner Nutzerdaten keine wesentlichen Auswirkungen auf den Umsatz. Die Nutzer des Netzwerkes hätten ihre Privatsphäre-Einstellungen für ihre Status-Meldungen in den vergangenen vier Wochen kaum geändert, sagte Facebooks Vizepräsidentin für Global Marketing Solutions, Carolyn Everson.

