Die Deutsche Bank hat die Einstufung für International Airlines Group nach einer Beteiligung an der Fluglinie Norwegian auf "Buy" belassen. Der Kauf von 4,6 Prozent an der norwegischen Airline zu diesem Zeitpunkt habe ihn überrascht, schrieb Analyst Anand Date in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl Datum der Analyse: 13.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2018-04-13/08:34

ISIN: ES0177542018