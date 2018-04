Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach Handelsstart wenig Regung gezeigt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen bei 159,27 Punkten und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen verharrte bei 0,51 Prozent.

Eine zweite Schätzung zur deutschen Inflation im März brachte keine Überraschungen mit sich und gab dem Rentenmarkt somit keine Impulse. Das Preisniveau lag laut dem Statistischen Bundesamt 1,6 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Eine erste Schätzung wurde damit wie von Experten erwartet bestätigt. Im Februar war die Inflationsrate noch auf 1,4 Prozent zurückgefallen.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Inflationszahlen aus Spanien für Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Außerdem wird in den USA der Indikator der Universität Michigan zum Konsumklima veröffentlicht./tos/das

ISIN DE0009652644

