In der Debatte um Dieselfahrzeuge liefert Umweltministerin Schulze wieder Zündstoff. Sie spricht sich für Nachrüstungen aus.

Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze sind technische Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen noch nicht vom Tisch. "Wer in den am stärksten belasteten Städten wirklich Fahrverbote vermeiden will, darf sich der Debatte über Nachrüstungen nicht verweigern", sagte Schulze der "Passauer Neuen Presse" (Freitagausgabe). Damit ging sie auf Konfrontationskurs zu Verkehrsminister Andreas Scheuer. Der CSU-Minister hatte zuvor ein Ende der Diskussion gefordert und erklärt, die ...

