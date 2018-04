Die Frankfurter FinLab AG (ISIN: DE0001218063) konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 erneut sehr gute Ergebnisse erzielen und damit die hohen Erwartungen erfüllen.

So beträgt das Periodenergebnis nach Internationalen Financial Reporting Standard (IFRS) EUR 14,2 Mio. (Vorjahr EUR 14,0 Mio.) und das Gesamtergebnis (IFRS) EUR 30,8 Mio. (Vorjahr EUR 11,8 Mio.). Auch der Jahresüberschuss nach HGB liegt 2017 mit EUR 1,8 Mio. (Vorjahr: EUR 2,3 Mio.) im Bereich des Vorjahres und hat damit die Erwartungen mehr als erfüllt.

Vorstand Juan Rodriguez verweist insbesondere auf die äußert positive Entwicklung des Börsenkurses bei der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, an welcher die FinLab mit gut 45 % beteiligt ist: "Mit einer Performance von 66 % in 2017 konnte die Heliad ihre Aktionäre voll überzeugen. Das wirkte sich auch sehr positiv auf unser Ergebnis aus.". Vorstandskollege Stefan Schütze ergänzt: "Die Entwicklung bei den nicht börsennotierten Beteiligungen, z.B. bei der Deposit Solutions GmbH, hat ebenfalls zu diesem sehr guten Ergebnis beigetragen."

So konnte Deposit Solutions im abgelaufenen Geschäftsjahr den Wettbewerber Savedo übernehmen und den Wert der vermittelten Anlagen in 2017 auf über EUR 4 Mrd. und im 1. Quartal 2018 auf über EUR 5 Mrd. steigern. Neben dem sehr guten Geschäftsverlauf hat Deposit Solutions Kapital in Höhe von USD 20 Mio. - bei einer ...

