Am 05.04. hatten wir getitelt: "Nordex: Volltreffer mit Ansage + 121%! Sind Sie unserem Börsentipp gefolgt?" Und am 09.04. hatten wir den letzten Beitrag über Nordex im RuMaS Express-Service veröffentlicht, der folgende Überschrift trug: "Nordex: Nach dem Trade ist vor dem Trade! Neue Chance in Sicht!" Dieser Trade ist mit unserem im Express-Service genannten Einstiegskurs und einem engen Stoppkurs bereits angelaufen und jetzt kommen leicht Unsicherheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...