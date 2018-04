Am 08.04. hatten wir im RuMaS Express-Service über eine Trading-Chance mit Lufthansa berichtet. Der Artikel hatte den Titel: "Deutsche Lufthansa: Interessante Chartsituation mit Trading-Chance!" In diesem Beitrag hatten wir die charttechnische Situation wie folgt beschrieben: "Nach dem Allzeithoch im Dezember bei 31,12 Euro hat sich die Deutsche Lufthansa in einen kleinen Sinkflug begeben. Die Aktie ist zweimal im Bereich der 200-Tage-Linie aufgeschlagen ...

