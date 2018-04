Die Gewerkschaft Verdi fordert rund sechs Prozent mehr Lohn für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Sonntag geht es in die entscheidende Tarifrunde.

Vor der voraussichtlich entscheidenden Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi ihren Forderungen mit weiteren Warnstreiks Nachdruck verliehen. Schwerpunkte waren am Freitag Hessen und Sachsen. Von Sonntag an soll in Potsdam weiter verhandelt werden.

In Frankfurt fielen am Freitagmorgen Straßenbahnen und U-Bahnen aus, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Zudem sollen die Müllabfuhr, Kitas, Krankenhäuser und die Stadtverwaltung betroffen sein. Auch in weiteren Städten und Kreisen ...

