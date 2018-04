Zürich - Zum 18. Mal wurden in Zürich die ‚Best of Swiss Web Awards' verliehen. In der mit rund 900 Gästen sehr gut besuchten Samsung Hall wurden in elf Fachkategorien die besten Digitalprojekte und der «Master of Swiss Web 2018» gekürt. Diesen Titel als bestes Webprojekt des Jahres gewann der Relaunch von sbb.ch.

Zum ersten Mal wurden im Rahmen der Best of Swiss Web Awards Night der von der Werbewoche ausgezeichnete «Werber des Jahres» erkoren und die Goldbach Crossmedia Awards verliehen. Werber des Jahres wurde heuer Livio Dainese; Gold bei den Goldbach Crossmedia Awards holte das Projekt «Made Visible».

Die von der Schweizerischen Bundesbahnen beauftragten und von der UNIC AG, gemeinsam mit der Inside Solutions AG umgesetzten Entwicklung überzeugte sowohl viele der insgesamt 110 ...

