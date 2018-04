Wien - Die US-Aktienmärkte konnten gestern ihre Wochengewinne ausbauen (rund +1%), nachdem es weitere Entspannung im Handelsstreit gab (Trump: "China sanctions may not happen", er überlegt sogar TPP wieder beizutreten - China hatte ja schon in den letzten Tagen Zugeständnisse angekündigt), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

