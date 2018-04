Paris - Der Platinkurs (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) war Anfang Januar nach dem Scheitern am Widerstand bei 1.020 USD zunächst an die Unterstützung bei 967 USD gefallen, musste den Supportbereich nach einer Erholungsphase jedoch aufgeben und setzte in einem Abwärtstrendkanal zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.

