In den ersten drei Monaten des Jahres 2018 zählte der Flughafen Frankfurt mehr als 14,4 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 10,0 Prozent entsprach. Der starke Zuwachs war vor allem auf umfangreiche Angebotsaufstockungen sowie auf die frühe Lage der Osterfeiertage zurückzuführen. Das Cargo-Aufkommen stieg im ersten Quartal um 0,7 Prozent auf 539.610 Tonnen. Die Anzahl der Flugbewegungen erhöhte sich um 8,3 Prozent auf 113.213 Starts und Landungen und die Summe der Höchststartgewichte wuchs auf knapp 7,1 Millionen Tonnen (plus 6,1 Prozent) an.



Auch im März verzeichnete der Flughafen Frankfurt ein starkes Wachstum von 13,2 Prozent auf über 5,5 Millionen Passagiere. Gestärkt durch den Osterreiseverkehr waren die Europa-Verbindungen mit Zielen wie Italien, Spanien oder Portugal wesentlicher Wachstumstreiber. Im Cargo-Bereich ist aufgrund der frühen Lage der Osterfeiertage und des späten Chinesischen Neujahrsfests ein leichter Rückgang von 1,7 Prozent auf 201.965 Tonnen zu verbuchen. Die Starts und Landungen erhöhten sich im März um 8,6 Prozent auf 41.204 Bewegungen und die Höchststartgewichte um 6,4 Prozent auf knapp 2,6 Millionen Tonnen.



Die internationalen Beteiligungsflughäfen entwickelten sich im ersten Quartal überwiegend positiv. Am Flughafen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana konnten in den ersten drei Monaten des Jahres 329.212 Passagiere begrüßt werden, ein Zuwachs von 14,2 Prozent. Die beiden brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre erreichten gemeinsam ein Plus von 5,8 Prozent auf etwa 3,6 Millionen Passagiere. An den 14 griechischen Regionalflughäfen ging die Anzahl der Fluggäste leicht um 2,1 Prozent auf rund 1,8 Millionen zurück. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang waren die Einschränkungen durch die mittlerweile abgeschlossenen Sanierungsarbeiten an der Start- und Landebahn am verkehrsstarken Flughafen Thessaloniki, die dort im Berichtszeitraum zu einem Rückgang um 7,0 Prozent führten. Lima (Peru) verzeichnete eine Steigerung von 10,6 Prozent auf rund 5,3 Millionen Fluggäste, während die bulgarischen Twinstar-Airports Varna und Burgas gemeinsam 216.218 Passagiere zählten (plus 71,6 Prozent). Der türkische Flughafen Antalya legte weiter deutlich um 21,4 Prozent auf rund 2,6 Millionen Passagiere zu. Auch der Flughafen Hannover steigerte die Anzahl der Fluggäste um 8,5 Prozent auf knapp über eine Million. Den russischen Flughafen in St. Petersburg nutzten im ersten Quartal rund 3,2 Millionen Passagiere (plus 9,6 Prozent). Xi'an in China verzeichnete knapp 10,5 Millionen Passagiere, ein Zuwachs von 6,3 Prozent.



