Anleger haben mit Freude darauf reagiert, dass US-Präsident Donald Trump per Twitter im Syrien-Konflikt zurückgerudert ist. Der DAX ist daraufhin am Donnerstag im Laufe des Tages über den Widerstand bei 12.400 Punkten geklettert. Da der Leitindex auch am Freitag über dieser wichtigen Marke eröffnet hat, deutet sich ein freundlicher Wochenabschluss an.

