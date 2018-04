VW bekommt überraschend einen neuen Vorstand. Der bisherige Markenchef Herbert Diess übernimmt ab sofort das Ruder bei Volkswagen. Volkswagen müsse Tempo aufnehmen und deutliche Akzente bei Elektromobilität, Digitalisierung des Autos und des Verkehrs sowie bei neuen Mobilitätsdiensten setzen, sagte Diess im Anschluss an eine Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstagabend in Wolfsburg. Details wird der Autobauer am Freitag (10.30 Uhr) in Wolfsburg bekanntgeben. Diess erklärte es zu seiner wichtigsten Aufgabe, "den Weg hin zu einem profitablen, weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität konsequent weiter zu verfolgen".

