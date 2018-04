Wien - Gestern äußerte sich Estlands Notenbankchef Hansson zur Geldpolitik in der Eurozone, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Seiner Ansicht nach müsse das Tempo einer Normalisierung der Geldpolitik nicht allzu zögerlich ausfallen, da die Inflationsrate eher aus temporären als strukturellen Gründen auf einem bis zuletzt niedrigen Niveau verharre. Nach ÖNB-Gouverneur Nowotny sei dies eine weiteres EZB-Ratsmitglied, dass sich mittelfristig für einen weniger expansiven Maßnahmenmix ausspreche. Die beiden Wortmeldungen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG als Signal werten, dass die Diskussion im EZB-Rat voll im Gange sei, wann und wie stark der geldpolitische Stimulus zurückgefahren werden solle. Bis Juni sollten wohl gewisse Weichenstellungen kommuniziert werden. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden daher damit rechnen, dass sowohl Falken als auch Tauben in den kommenden Wochen immer wieder öffentlich Stimmung für ihre Ansichten machen würden.

